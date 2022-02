A prisão cautelar foi criada com o objetivo de frear eventual tentativa do réu de impedir as investigações. A pessoa tendo residência fixa, um trabalho de carteira assinada, e família, não haverá a necessidade de uma segregação antecipada. Ocorre que, este instituto tem sido desvirtuado muitas vezes, visto que, ela deve ser a exceção e não a regra geral.



Desse modo, uma pessoa somente pode ser retirada do convívio social, se realmente, oferecer risco a garantia da ordem pública. De outro lado, é importante lembrar que, o Estado tem o direito de utilizar os meios cabíveis para deter um indivíduo que está fora de controle.



É importante lembrar que, a prisão cautelar tem sido muito instrumentalizada nos casos de violência doméstica a fim de proteger a vítima do pior. No que se refere ao acusado, terá todo direito de provar em juízo suas alegações, para eventual liberdade provisória.



Este jogo de xadrez entre vítima e acusado, irá ser travado pelo contraditório e ampla defesa, para que um juiz togado possa fazer a análise técnica de quem reside o direito. Do exposto, é recomendável prudência ao julgar qualquer pessoa, tendo em conta, os fatos e provas para apontar a verdade real.



Rodrigo Furlanetti é advogado em Mato Grosso.