Brasil 10/02/2022 17:38 valor.globo.com Lula defende regulação dos meios de comunicação e da internet, mas diz que censor deve ser a população Agência Brasil Pré-candidato ao Planalto pelo PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nessa quarta-feira (9) a regulação dos meios de comunicação e da internet. Mas ponderou que esse debate deve ser feito pelo Congresso, e não pela Presidência da República. Em entrevista à "Rádio Brasil Campinas", do interior paulista, Lula criticou a disseminação do “discurso do ódio” e de notícias falsas nas redes sociais. Ele afirmou que é preciso ter algum tipo de controle sobre isso, mas que o único censor das informações deve ser a população. “Nós achamos que tem que fazer uma regulação na televisão, no rádio. Agora quem é que vai fazer? É a sociedade, primeiro através do Congresso. O que podemos fazer é fomentar o debate na sociedade brasileira. Não é o presidente da República que vai fazer”, disse Lula. Sem apresentar propostas, o ex-presidente defendeu também a regulação da internet e citou o discurso do ódio contra sua família, em 2019, quando morreu seu neto Arthur, de sete anos. “Como é que a gente pode conviver com isso, com gente estimulando a morte, com gente vendendo preconceito todo santo dia, atacando a honra das pessoas? É preciso ter uma regulação", afirmou. "Não me pergunte que eu não sei como regular. Não sou especialista nisso. Mas no Brasil deve ter muita gente na sociedade, nas universidades que vai saber fazer uma regulação em que a gente não censure, mas não permita a libertinagem que tem hoje nos meios de comunicação”, completou o petista. Lula disse que regulação dos meios de comunicação não significa censura. Ele afirmou que, em 2009, quando estava na Presidência, promoveu debates sobre regulação da mídia em conferência feita nos municípios, Estados e no plano nacional, com a participação de cerca de 3 mil pessoas. “Aprovou-se a regulação da mídia televisada, do rádio e da internet, [mas] depois aquilo não foi para o Congresso Nacional. Não sei por que o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, não enviou para o Congresso. Talvez por orientação da própria presidente Dilma”, disse, lembrando de sua sucessora no cargo. Ao falar sobre problemas nos meios de comunicação e na internet para defender a regulação, o ex-presidente citou o gesto apontado como saudação nazista feito pelo comentarista Adrilles Jorge, na Jovem Pan, na noite de terça-feira. “Teve o cara que fez uma despedida nazista em um meio de comunicação que é concessão do Estado. Não é jornal escrito, que é da responsabilidade dele. É de um instrumento de concessão do Estado. Você liga a televisão e vê quantas bobagens todos os dias. Não é possível que não tenha o mínimo de responsabilidade”, disse o petista. Ele acrescentou depois, contudo, que apenas o leitor, o ouvinte e o espectador devem ser os censores dos jornalistas. O pré-candidato defendeu que o jornalismo seja sério, plural e democrático no país e citou o ativista Julian Assange como exemplo a ser seguido. Fundador do WikiLeaks, Assange é acusado pelo governo americano de crimes de conspiração e espionagem, por ter divulgado documentos confidenciais dos Estados Unidos. “Gostaria que a gente tivesse um jornalismo muito sério no Brasil e no mundo. O Assange está preso todo esse tempo, quando ele deveria ter se transformado em herói da humanidade, em um herói da imprensa mundial. O que ele fez? Ele apenas divulgou as sacanagens feitas pelo governo americano, pela CIA. Ele deveria ser homenageado pelo mundo inteiro e está preso na Inglaterra, com os Estados Unidos querendo levá-lo para confiná-lo à pena de morte. E o que a gente está fazendo? Nada. Todos nós deveríamos estar aplaudindo esse cara por ser um símbolo da democracia”, disse Lula.

Voltar + Brasil