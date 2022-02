Brasil 17/02/2022 16:18 monitordomercado.com.br Nova pesquisa mostra Bolsonaro se aproximando de Lula nas intenções de voto No primeiro turno Lula tem 40% e Bolsonaro tem 31% das intenções de voto segundo a nova pesquisa do PoderData. Em um mês a distância entre os dois diminuiu 5 pontos percentuais. As intenções de voto no ex-presidente cairam 2 pontos e aumentaram 3% para o atual presidente. A diferença entre os dois candidatos passou de 14 pontos para 9 diminuindo 5 pontos percentuais.

No mês anterior, Lula (PT) tinha 42% das intenções de voto enquanto Bolsonaro (PL) possuia 28%. Sergio Moro (Podemos) descolou do Ciro Gomes (PDT) e alcancou os 9% enquanto o ex-ministro da fazenda subiu para 4%. Ambos tinham 3% das intenções de voto na pesquisa anterior.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo. Os dados foram coletados entre 13 a 15 de fevereiro de 2022 e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança de 95%. Segundo dados publicdos pelo Poder360 o registro da pesquisa no TSE é BR-06942/2022.

