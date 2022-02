Ministro foi nomeado em 2015 para o Supremo e relatou a Lava Jato na Corte; ele assume presidência do TSE nesta terça (22)

Nesta terça-feira (22), toma posse como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edson Fachin. Ele já é ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) desde 16 de junho de 2015 e membro titular do TSE desde 16 de agosto de 2018. O novo presidente da Corte nasceu em Rondinha, no Rio Grande do Sul. Professor da UFPR (Universidade Federal do Paraná), o magistrado, que atuou como advogado por 35 anos, foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff ao cargo. Fachin já publicou mais de 20 livros sobre direito e ficou conhecido por ter sido designado, em razão da morte de Teori Zavaski, relator das ações ligadas à operação Lava Jato no STF.

Como presidente do TSE, será responsável por comandar a realização das eleições em todo o país desde o período pré-eleitoral até o pós-eleitoral. O ocupante do cargo fica responsável tanto pelas demandas jurídicas quanto pela logística, distribuição de urnas e contagem de votos, por exemplo. É o presidente do TSE que decide a pauta do tribunal, isto é, quando cada ação vai ser julgada pelo plenário.

A advogada Andrea Costa, especializada em Direito Eleitoral, destaca que o papel do presidente do TSE é fundamental para assegurar a lisura, a segurança e a transparência do sistema eleitoral. “Numa eleição em que não sabemos o que esperar, com novas regras que incluem a federação partidária, uma parte dos eleitores extremamente polarizada, com um "nós contra eles", insistindo em questionar as urnas eletrônicas e, muito provavelmente, os resultados, se forem a eles desfavoráveis, o presidente do TSE e a própria Justiça Eleitoral desempenham o papel principal para evitar abusos, permitindo ao eleitor que exerça a sua cidadania e assegurando que o resultado da vontade do povo seja cumprida", explicou a especialista.

1. Emendas de relator

Com a ministra Cármen Lúcia, Fachin foi voto vencido no STF na ação que deu aval à continuidade do repasse das chamadas emendas de relator do Orçamento federal. Para o ministro, as transferências deveriam continuar suspensas até que o Congresso Nacional garantisse a transparência das indicações dos recursos.

2. Inclusão de pessoas com deficiência em escolas

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.357/DF, da qual foi relator, Fachin votou pela improcedência da ação. No processo, a Confenem (Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino) argumentava que as escolas privadas não eram obrigadas a se adaptar para receber pessoas com deficiência. O relatório foi acatado na íntegra pelos ministros, com exceção de Marco Aurélio Mello, que discordou parcialmente.

3. Proibição dos “jabutis” em medidas provisórias

O entendimento do ministro Fachin de que seria inconstitucional a inclusão de “jabutis” em projetos de conversão de medidas provisórias – como são conhecidas as matérias estranhas ao tema original – se sobressaiu à opinião da relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.127/DF, Rosa Weber. O ministro entendeu que, como a medida provisória tinha critérios temáticos de urgência e relevância, as emendas a ela até poderiam acontecer, mas não a inserção de matérias estranhas ao texto original, prática que, até então, era comum no Congresso.