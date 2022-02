Brasil 21/02/2022 05:53 www.poder360.com.br Moraes cobra informações sobre ICMS interestadual O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), abriu prazo para o Congresso Nacional e a Presidência da República se manifestarem em ação sobre a vigência da lei que instituiu o diferencial de alíquotas (Difal) no ICMS em compras interestaduais. Moraes determina ainda que a Procuradoria Geral da República e a Advocacia Geral da União se manifestem após a entrega das informações. O caso deverá ser levado ao plenário da Corte na sequência. A ação foi movida pela Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) contra a Lei Complementar 190/2022. O texto estabelece que em compras interestaduais feitas ao consumidor final não contribuinte de ICMS —em geral, pessoas físicas —, a diferença entre a alíquota interna do Estado de destino do produto e a alíquota interestadual do Estado que envia o produto deve ser recolhidas ao estado do consumidor final.



A lei foi sancionada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) com vigência imediata. A Abimaq defende que o Supremo determine o princípio da anterioridade anual, que estabelece que as mudanças só podem entrar em vigor no ano seguinte à sanção. Ou seja, a lei só poderia valer a partir de 1º de janeiro de 2023. A associação afirma que a lei do Difal ICMS tem produzido “grandes controvérsias” sobre o início dos seus efeitos, ou seja, a partir de quando os Estados podem fazer a cobrança. Segundo a associação, alguns Estados dizem que vão aguardar um período de 90 dias para iniciar a cobrança.



“Isso, por si só, já denota a situação de risco que estão as empresas e poderá levar à uma literal enxurrada de processos em cada unidade da federação, veja-se, por exemplo, o caso de uma empresa que opere em no mínimo 9 estados, essa empresa terá que ajuizar ação em cada um desses 9 estados buscando a aplicação do princípio da anterioridade anual e afastando a cobrança da exação nas suas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte em cada estado de destino!”, afirma a associação.





