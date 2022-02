Brasil 21/02/2022 06:01 PF intensifica fiscalização para combater extração ilegal de ouro no Rio Roosevelt em Rondônia Foto: Divulgação A Polícia Federal, com apoio do Ibama e da Polícia Militar de Rondônia, deflagrou na semana passada a operação Submerso, com o objetivo de combater a extração ilegal de minério de ouro no Rio Roosevelt, que, durante o seu percurso, atravessa as Terras Indígenas Roosevelt, Zoró e Aripuanã. A extração estava em plena atividade, por meio do uso de dragas. Com emprego de produtos tóxicos, esse equipamento revolve o fundo do rio e, por sucção, leva o material até a superfície, para realização do processo de separação em busca do ouro. A ação, que ocorreu no município de Espigão do Oeste e áreas vizinhas, conseguiu destruir 12 dragas que estavam ativas e ilegais.

