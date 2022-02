Brasil 23/02/2022 18:23 R7 NOVO RG: Governo federal lança carteira nacional de identidade com número único, o do CPF O governo federal lançou a carteira nacional de identidade com um número único, o do CPF, para todo o país. O documento foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira (23). A Secretaria-Geral da Presidência da República informou que, para a população de até 60 anos, a carteira de identidade vigente no país continua sendo aceita por até dez anos. Para quem tem idade acima disso, ela será aceita por prazo indeterminado. A validade do documento é nacional, e os institutos de identificação têm até 6 de março para se adequar à mudança. A emissão permanece sob responsabilidade das secretarias de Segurança Pública de cada ente federativo. A carteira, que deve atender a requisitos em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é considerada mais segura, por causa da possibilidade de validação eletrônica de sua autenticidade por QR Code, inclusive offline, argumenta o governo. Com a medida, os cidadãos não precisarão mais memorizar RG e CPF, uma vez que o CPF passa a ser o número único. A carteira passará a ser também documento de viagem, devido à inclusão de código que pode ser lido por equipamento (código MZR, que é o mesmo do passaporte). De acordo com o governo, o documento "simplifica a vida do cidadão e visa coibir fraudes". Atualmente, os brasileiros retiram a carteira de identidade com um número e, no caso de a perderem e a solicitarem em outro estado, têm acesso a um novo RG com número diferente.

Voltar + Brasil