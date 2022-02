Brasil 26/02/2022 07:54 www.msn.com Telegram: Moraes manda bloquear perfis e pode suspender aplicativo por 48 horas O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mandou o Telegram bloquear perfis da plataforma em até 24 horas sob pena de suspensão dos serviços no país durante 48 horas. Moraes também determinou multa diária de R$ 100 mil por perfil que não for bloqueado no prazo determinado. O despacho foi encaminhado à Polícia Federal, informou o portal Poder 360. A decisão de Moraes abrange três perfis ligados ao bolsonarista Allan dos Santos: @allandossantos, @tercalivre e @artigo220. Em janeiro, os canais foram alvo de uma decisão de bloqueio do ministro devido Allan dos Santos “ter se utilizado do alcance de seus perfis nos aplicativos como parte da estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Senado Federal”, diz documento do STF. “Efetivamente, o uso do Telegram se revela como mais um dos artifícios utilizados pelo investigado para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, burlando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência a decisão judicial”, disse o Moraes. Segundo o ministro, a primeira ordem de bloqueio não foi atendida pelo aplicativo mesmo com as tentativas de contato realizadas pela Polícia Federal. Sendo assim, o ministro determinou que a atual decisão seja encaminhada ao escritório de advocacia Araripes & Associados, que representa a plataforma no Brasil. O advogado Luiz de Alencar Araripe Júnior, sócio-fundador do escritório, disse que só tem autorização para representar o Telegram em casos de propriedade intelectual. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, disse, nesta semana, que a porta do diálogo com o Telegram ainda está aberta, mas o tribunal não descarta uma possível escalada caso a plataforma continue sem manter contato com a Justiça brasileira.

