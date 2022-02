Brasil 28/02/2022 08:15 www.terra.com.br Modelo e ativista brasileira é eleita Miss Alemanha 2022 A pernambucana Domitila Barros ganhou o concurso, reformulado há dois anos Foto: Instagram/@domitila_barros / Estadão A brasileira Domitila Barros, de 37 anos, venceu o Miss Alemanha 2022 no sábado, 19. Há dois anos, a premiação foi reformulada e deixou de focar apenas na beleza das participantes. O novo modelo do concurso passou a exaltar os valores das competidoras e o empoderamento feminino. Domitila nasceu em uma favela no Recife, em Pernambuco, e se tornou a primeira mulher negra e imigrante a vencer a premiação. Além de modelo, a recifense é ativista e empreendedora ambiental e mestre em Ciências Sociais e Políticas pela Universidade Livre de Berlim, cidade em que mora há 16 anos. Ao ser anunciada como uma das finalistas, Domitila comemorou em seu Instagram: "Ontem a gente escreveu história @missgermany_official pela primeira vez na história você vai ver uma final que representa tanto empoderamento! Me faltam palavras!". Em 2021, Anja Kallenbach, mãe de dois filhos, foi eleita Miss Alemanha aos 33 anos.

