Brasil 01/03/2022 06:20 Carlos Eduardo Bafutto, do R7 Guedes diz que inflação no Brasil deve cair de 10 % para 5% este ano A declaração foi dada em entrevista a uma TV americana; ministro da Economia cumpre agenda nos Estados Unidos Em viagem nos Estados Unidos desde domingo (27), o ministro da Economia, Paulo Guedes afirmou a uma TV local que o Brasil deverá ter uma inflação menor que a dos EUA neste ano. “Em nossa visão, a inflação vai cair da faixa dos 10% atualmente para cerca de 5%, que é nosso objetivo neste ano. Segundo ele, o Federal Reserve americano está “dormindo no volante” e o desempenho do Brasil em relação à inflação pode surpreender. “Como o país retirou incentivos monetários e fiscais durante a pandemia, a inflação do Brasil pode ser menor que a dos EUA neste ano”, afirmou o ministro. Segundo o ministro, enquanto a economia mundial já estava desacelerando quando a pandemia de Covid-19 chegou, o Brasil estava na direção oposta. “A coisa mais importante que está acontecendo no Brasil é a transição de uma economia guiada pelo Estado para uma economia guiada pelo mercado. Temos agora R$ 828 bilhões e até o fim do ano teremos outros R$ 200 bilhões em compromissos de investimentos. São contratos assinados , não powerpoints ou planos. São contratos assinados de investidores privados”, afirmou. “Estamos muito confiantes que o Brasil está fora da sincronia da economia global”, acrescentou. Sobre a invasão na Ucrânia, Guedes disse que o Brasil condena a invasão russa e espera uma solução rápida e pacífica para o conflito. De acordo com a agenda divulgada nesta segunda-feira (28) pelo Ministério da Economia, além da entrevista à TV americana, Guedes se reuniu com investidores JP Morgan e da XP Investimentos.

