Brasil 07/03/2022 16:36 www.terra.com.br Pará: prefeito tira camisa e diz que vai "comer mais de 20" Usando óculos escuro, Valmir Climaco aponta para algumas mulheres que estão no local e profere frases sexistas Valmir Climaco (MDB), prefeito de Itaituba, cidade do Estado do Pará, viralizou nas redes sociais ao ser filmado em uma festa tirando a camisa e dizendo, em um microfone, que vai "comer mais de 20" mulheres. Segundo o jornal O Liberal, do Pará, o evento ocorreu no último sábado, 5. Nas imagens, Climaco aparece em um camarote de uma casa de shows, rodeado de pessoas. “Pense em um lugar que tem tanta rapariga boa, aqui tem!”, disse. Usando óculos escuro, ele passa então a apontar para algumas mulheres que estão no local e profere frases sexistas. "Vou comer aquela [aponta para o público]. Vou comer aquela. Vou comer aquela. Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20. Porque eu nunca vi tanta mulher bonita", diz o prefeito no microfone. Em outra sequência do vídeo, Valmir Climaco aparece dançando e tira a camisa durante o evento. Veja:

