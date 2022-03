Os ensaios técnicos das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro começam neste domingo (13), no Sambódromo. As agremiações irão ensaiar sempre nas noites de domingo, até o dia 10 de abril. As arquibancadas serão abertas ao público. Não será exigido o uso de máscaras, mas as pessoas precisarão apresentar comprovante de vacinação.

No dia 13, ensaiam Imperatriz, São Clemente e Portela. No dia 20, é a vez de Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Mangueira. Já no dia 27, entram na Marquês de Sapucaí a Unidos da Tijuca, Beija-Flor e Salgueiro. Nesses dias, os ensaios começam às 20h.

Em 3 de abril, ensaiam Mocidade e Grande Rio, a partir das 21h40. Já no dia 10, a atual campeã do carnaval carioca, Viradouro, encerra a rodada de ensaios técnicos no Sambódromo, a partir das 22h50.

Os desfiles oficiais serão realizados no feriadão de Tiradentes, entre 22 e 24 de abril. Entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23) desfilam Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo (24), será a vez de Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel.