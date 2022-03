Brasil 08/03/2022 15:52 R7 Anvisa proíbe venda de filé-mignon após detectar contaminação Na semana passada, a Anvisa também pediu a apreensão de três marcas de leite em pó contaminados com Salmonella AGÊNCIA BRASÍLIA/REPRODUÇÃO A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de um lote de filé-mignon da marca BF Meat por estarem contaminadas com Salmonella. De acordo com a resolução publicada nesta terça-feira (8) no Diário Oficial da União, está proibida a comercialização, distribuição e uso do produto resfriado. A presença da bactéria foi detectada no lote de 27 de janeiro com validade até 28 de março de 2022. A própria empresa, com sede no estado de São Paulo, comunicou o recolhimento voluntário dos produtos. O R7 entrou em contato com a companhia e espera a resposta. A Salmonella pode provocar doenças gastrintestinais e febre. Na semana passada, a Anvisa também fez um alerta e determinou a apreensão de lotes de três marcas de fórmulas infantis da empresa americana Abbot Nutrition por estarem contaminadas com a bactéria. No caso do leite em pó, estão sendo investigados os casos de quatro bebês que foram internados com infecções bacterianas após consumirem o produto nos Estados Unidos. A morte de uma criança também é investigada pela FDA (Food and Drug Administration), espécie de vigilância sanitária dos EUA.

