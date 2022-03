Brasil 10/03/2022 07:42 www.portaltucuma.com.br Preso: Falso policial usava farda para conquistar mulheres em Manaus O falso policial preso em Manaus foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por falsidade ideológica m falso policial foi preso em Manaus na noite dessa terça-feira (8), após uma abordagem de uma equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). De acordo com o sub-tenente Célio, o falso policial estava acompanhado de duas mulheres em uma lanchonete no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Ao perceber a chegada da polícia, o homem tentou fugir do local. Os policiais se aproximaram e começaram a fazer perguntas sobre a corporação. Os agentes da Rocam perguntaram da sua identificação e sobre a sua arma, mas também não soube responder. Ele confessou que usava as roupas para chantagear pessoas e se envolver com mulheres. Uma das perguntas feitas ao homem foi qual era o nome do comandante geral, mas ele não soube responder. “Primeiramente nós estávamos em patrulhamento no bairro Novo Aleixo e nós vimos o falso policial, ele se levantou e se evadiu do local. Foi feito a abordagem e algumas perguntas e o mesmo não soube responder e foi levado para a delegacia” disse o sub-tenente Célio. O falso policial foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi flagranteado por falsidade ideológica.

