Brasil 13/03/2022 16:34 IG Mourão diz que não abrirá as portas dos quartéis para governo petista De todo o modo, em sua fala, também disse que as Forças Armadas respeitarão eventual vitória de Lula MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O vice-presidente Hamilton Mourão declarou hoje (13) em seu Twitter que nega estar "abrindo as portas dos quartéis" para o pré-candidato à Presidência da República Lula, e ao Partido dos Trabalhadores. O contexto por trás de sua fala foram suas declarações de que as Forças Armadas respeitarão eventual vitória do ex-presidente petista nas eleições deste ano. “Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT , desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro . Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos”, escreveu Mourão . Na quarta-feira (9), o General chegou a se pronunciar sobre o fato de as Forças Armadas não realizarem qualquer interferência no processo eleitoral, bem como que nunca tiveram problemas com a esquerda. Outros integrantes das Forças Armadas que atuam no governo Bolsonaro enxergam a fala como um possível apoio ao atual vice-presidente a Lula .

