Brasil 20/03/2022 06:40 www.maisgoias.com.br PRF recupera veículos roubados que eram transportados por carreta, em Guapó A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde deste sábado (19), dois veículos roubados que eram transportados por uma carreta cegonha, em Guapó (GO). Os automóveis e o motorista foram encaminhados à delegacia de Trindade. Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento de rotina na cidade, quando abordaram a carreta. Após conferência dos sinais identificadores dos veículos transportados, perceberam que uma Toyota Hilux SW4 apresentava registro de roubo. Veículos foram roubados em Pernambuco De acordo com a PRF, a caminhonete ostentava placas de outro veículo e fora roubada na cidade do Recife, em Pernambuco. Em continuidade às diligências, os policiais descobriram que o grupo criminoso pernambucano havia despachado outro veículo nos mesmos moldes, e que o automóvel estaria em uma oficina em Goiânia. No local indicado, os agentes identificaram um Chevrolet Onix. Ao encontrá-lo, foi constatado que também possuía registro criminal de furto/roubo na cidade pernambucana. A carreta seguia de Goiânia para Rio Branco (AC). O motorista da cegonha e os veículos foram apresentados na Polícia Civil de Trindade.

