Brasil 21/03/2022 07:47 www.gov.br Correios registram lucro recorde de R$ 3,7 bilhões em 2021 © Fernando Frazão/Agência Brasil Os Correios registraram lucro corrente histórico de R$ 3,7 bilhões em 2021. O valor supera em 101% o apresentado em 2020. Esse é o terceiro ano seguido em que a empresa tem resultado positivo. Os resultados econômico-financeiros de 2021 da estatal foram divulgados na quinta-feira (17/03). A empresa também teve uma evolução de 113% no indicador financeiro EBITDA (traduzido como lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), ou seja, um saldo de R$ 3,1 bilhões. Sãos os melhores índices registrados nos últimos 22 anos. De acordo com a estatal, os valores refletem os esforços para recuperação financeira e sustentabilidade econômica dos Correios, realizados pela atual gestão, sob a supervisão do Governo Federal. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, afirmou que esses resultados foram alcançados com a implementação de ações para o redirecionamento da estatal. “Com muito suor e o esforço de toda a equipe dos colaboradores, temos conseguido fazer com que a empresa retome a confiança e a credibilidade junto aos brasileiros”, disse. E completou “De maneira estratégica, as primeiras providências adotadas pela diretoria executiva foram, justamente, recuperar a estatal econômica e financeiramente garantindo sua sustentabilidade, realizando ajustes em processo na estrutura e nas finanças da companhia, ou seja, adequando-a à realidade do mercado e, principalmente, do país”, afirmou Floriano Peixoto. As iniciativas realizadas para alinhar as ações de modernização e de readequação da empresa às exigências do mercado incluem revisão das linhas de negócios, racionalização de custos, renovação dos canais de atendimento, planejamento integrado da área de negócios e operações, melhoria da qualidade operacional e aumento da receita de vendas, tornando possível realizar maiores investimentos. Os Correios ainda têm investido significativamente em segurança. Em 2021, foi realizado seu maior investimento em equipamentos de segurança, entre eles cofres e alarmes, alcançando um total de R$ 79,8 milhões. O valor supera o destinado entre 2016 e 2020, que totalizou R$ 75 milhões. Somente nos últimos três anos, foram mais de R$ 124 milhões investidos para reduzir vulnerabilidades e ampliar o grau de proteção em todo o fluxo postal. Na esfera de redução de custos, somente no ano de 2021, houve uma economia da ordem de R$ 1,4 bilhão durante as fases das licitações e gestão de contratos administrativos efetuadas pela estatal. Entre os resultados apresentados pela empresa, está também o aprimoramento dos serviços oferecidos para a população e lojistas para o envio de produtos. Entre eles, a simplificação dos pacotes de serviços, facilitando a contratação dos Correios pelos clientes. Além disso, ainda foram reduzidos os preços para contratos disponibilizados às micro e pequenas empresas, contribuindo com o estímulo para desenvolvimento dos negócios desse segmento no comércio eletrônico. Outro ponto apresentado pela estatal diz respeito à remodelagem das operações para fortalecer a qualidade na entrega. Visando dar mais celeridade e assertividade ao processo, houve a ampliação da capacidade, por meio de automação, no processo conhecido como “tratamento”, onde os objetos passam pela separação para chegar ao seu destino. Entre as projeções dos Correios para os próximos cinco anos estão: dobrar o volume de encomendas, dobrar o resultado da receita, triplicar o patrimônio líquido da estatal, além de manter em dois dígitos a margem do indicador financeiro EBITDA. Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

O EBITDA, do inglês “Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, é um indicador financeiro que avalia os lucros antes de considerados os descontos com despesas, como juros, impostos, depreciações e amortizações. Dessa forma é possível avaliar a capacidade efetiva de geração de recursos financeiros dos ativos da empresa. O indicador é importante, pois, os encargos pagos podem acabar escondendo o potencial de lucratividade de um empreendimento. O EBITDA revela esse potencial.

Voltar + Brasil