Gleisi Hoffmann é condenada a indenizar Luciano Hang por espalhar fake news A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), foi condenada a indenizar o empresário Luciano Hang em ação por danos morais, por causa de uma publicação de 2020. Na publicação, Gleisi acusava sem provas Hang de sonegar impostos. A deputada ainda afirmou ser uma contradição sonegar tributos e falar de moralidade. "Ganha dinheiro em cima de sonegação de imposto e que fica falando de moralidade", diz a parlamentar no vídeo. De acordo com a sentença, Gleisi terá de retirar a publicação do ar em um prazo de cinco dias, a partir da notificação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento. A deputada federal também deverá arcar com as custas processuais do empresário.

