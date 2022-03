Brasil 29/03/2022 09:08 Agência O Globo 53% acham que país terá mais corrupção, aponta Datafolha Pesquisa foi realizada em meio a denúncias contra o agora ex-ministro da Educação de beneficiar pastores a pedido de Bolsonaro Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Mais da metade dos brasileiros acham que a corrupção vai aumentar no Brasil daqui para frente. É o que mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira. Um percentual de 53% dos entrevistados acham que esses crimes irão aumentar ante 36% da enquete anterior, realizada em dezembro do ano passado. Para 17%, os casos vão diminuir e outros 26% pensam que ficarão como estão. Do total, 4% não sabem. O levantamento foi feito entre terça e quarta-feira da semana passada, portanto em meio a denúncias que atingem o Ministério da Educação e o suposto envolvimento de pastores em um esquema de propina. Alvo de uma investigação da Polícia Federal e pressionado por lideranças evangélicas, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi exonerado do cargo nesta segunda-feira. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e ouviu 2.556 pessoas acima de 16 anos em 181 cidades de todo o país. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-08967/2022. Os números mostram uma guinada em comparação com os colhidos pelo instituto em dezembro. Naquela ocasião, o patamar dos que acreditavam em um aumento da corrupção no futuro era de 61% e havia caído em relação aos anteriores, de setembro, quando estava em 36%. Foi o menor nível da gestão Bolsonaro. Já os que esperavam uma diminuição da corrupção havia subido de 11%, em setembro, para 30%, em dezembro. O aumento registrado agora mostra um pessismismo maior. Mais de metade dos entrevistados (53%) aguarda uma piora neste cenário. Mais esse número ainda está distante do ápice alcançado em março de 2021, quando estava em 67%.

