Brasil 29/03/2022 09:55 www.maisgoias.com.br Encontro marcado por aplicativo termina com tentativa de latrocínio em Goiânia Vítima conheceu o suspeito na internet e o convidou para ir até sua casa. Homem acabou esfaqueado Um morador do Setor Vila Santa Helena, Goiânia, foi vítima de uma tentativa de latrocínio após marcar um encontro com um rapaz que conheceu através de um aplicativo. Caso aconteceu na última quinta-feira (24). Quatro suspeitos, entre eles um adolescente, amarraram, agrediram e esfaquearam o homem durante o assalto na residência dele. Os quatro foram localizados e detidos na sexta-feira (25). Vítima enviou localização e suspeito compareceu com mais três pessoas Segundo a investigação, Rhenan Barbosa Camargo, de 18 anos, entrou em contato com a vítima através de um aplicativo de mensagens na intenção de conquistar sua confiança. Os dois trocavam mensagens com frequência até que a vítima convidou Rhenan para ir em sua casa e enviou a localização. Por volta das 23h, o suspeito foi até o local na companhia da namorada, Estefani Melo França, de 18 anos; de um amigo, identificado como Lucas Sousa Silva, 19; e de um menor de idade. Segundo a PC, o grupo anunciou o assalto assim que chegou ao endereço. A vítima foi amarrada, amordaça e agredida por cerca de 50 minutos. Suspeitos roubaram equipamentos eletrônicos, bens de valores e instrumentos de trabalho da mãe da vítima, que não estava na casa no momento do crime. Não satisfeitos, os quatro ainda esfaquearam o homem na perna e no tórax antes de fugirem. Horas depois, familiares encontraram o homem com graves lesões na cabeça e o levaram para um hospital, onde segue internado em estado de saúde regular. A vítima registrou o crime na Polícia Civil. Suspeitos confessaram o crime Os suspeitos foram localizados no Bairro Goiá, em Goiânia; e no Setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia. Os quatro confessaram o crime, três foram presos por tentativa de latrocínio e um menor foi apreendido. Os objetos roubados foram recuperados e entregues a vítima. A Polícia Civil alerta a população a terem cuidado ao fornecer dados pessoais ou marcar encontros com desconhecidos, sobretudo aqueles em que o contato foi iniciado em aplicativos de mensagens e/ou relacionamentos que não seja possível confirmar a identidade do usuário A divulgação da imagem e identificação dos presos foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 02/2020 – PC e Despacho do Delegado de Polícia responsável pela investigação, especialmente porque os autuados são suspeitos de praticarem outros crimes patrimoniais na capital, logo, a divulgação de suas imagens podem auxiliar no surgimento de novas vítimas que fizerem os seus reconhecimentos.

