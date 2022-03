Brasil 30/03/2022 18:49 Aos 42 anos de idade, jornalista da Globo morre após sofrer mal súbito Na última terça-feira, dia 29, morreu Jocelito Paganelli aos 42 anos de idade. Ele era apresentador e chefe de redação da TV Tem, emissora afiliada da TV Globo. O jornalista sofreu um mal súbito na casa onde morava, em São José do Rio Preto - o SAMU foi acionado e chegou para socorrê-lo, mas ele não resistiu. A suspeita é que o profissional tenha sido vítima de um infarto fulminante. Em uma publicação no Instagram, a TV Tem escreveu: É com muita tristeza que compartilhamos o falecimento do querido e talentoso jornalista Jocelito Paganelli. Nossos sentimentos aos familiares e aos amigos. O apresentador do TEM Notícias morreu nesta terça-feira (29) em São José do Rio Preto, aos 42 anos. Ele sofreu um mal súbito em casa, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. Descanse em paz! Você será eterno em nossos corações. A emissora também fez uma homenagem ao jornalista e compartilhou o vídeo nas redes sociais. Hoje é dia de homenagear este profissional que marcou tanta gente ao longo dos anos por seus comentários políticos e o compromisso com a informação! Momento muito difícil para toda a família TV TEM. Durante o BDC de hoje, mostramos um pouco desse ser humano especial que já deixa saudades!

