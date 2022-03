Durante evento, foram inaugurados 310 pontos de conexão gratuita à internet em banda larga e 310 computadores foram entregues para 31 escolas piauienses

Aconteceu na tarde desta terça-feira (30/03) a cerimônia de lançamento da primeira fazenda 5G no Brasil. O 5G no Agro, nome dado ao evento, ocorreu na fazenda Ipê, na Baixa Grande do Ribeiro, sul do Piauí, e contou com a entrega de 310 pontos de conexão gratuita à internet e 310 computadores para 31 escolas do estado. As entregas vão levar inclusão digital para cerca de 5 mil alunos.

O 5G no Agro vai levar tecnologia para o campo, o que vai proporcionar um ganho de produtividade de 20% a 30% para a agricultura.

O 5G no Agro vai ampliar o uso de inteligência artificial com máquinas autônomas capazes de tomar decisões inteligentes, sem interferência humana. A tecnologia vai proporcionar autonomia a tratores, colheitadeiras e outras máquinas, além de permitir uso de drones que captam e transmitem imagens com alta definição e precisão, garantindo mais eficiência para o dia a dia no campo. De acordo com o ministério das Comunicações, o 5G vai permitir, por exemplo, que a saúde de um animal seja monitorada em tempo real, não importa a distância.

Ainda durante o evento, o Presidente Jair Bolsonaro, acompanhado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez a entrega simbólica dos 310 computadores para os estudantes de 31 escolas piauienses, beneficiadas pelo Programa Computadores pela Inclusão.

Inclusão digital

Além dos computadores entregues hoje, o Governo Federal já distribuiu mais 164 equipamentos para outros 14 municípios do Piauí, totalizando 474 terminais que levam inclusão digital para alunos da rede pública de ensino por meio do Programa Computadores pela Inclusão. A população de 600 municípios do Brasil já recebeu mais de 25 mil máquinas reformadas nos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC), onde passam por limpeza, testes, troca dos componentes e instalação de softwares, favorecendo a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade.

Além disso, cerca de 17 mil pessoas já se formaram nos 103 cursos ofertados pelos CRCs nas áreas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), como informática, suporte e robótica.

Saiba mais aqui.

O Governo Federal também levou conectividade em alta velocidade a mais de 310 escolas no Piauí com o Wi-Fi Brasil. Além disso, estão em funcionamento na região outras 416 antenas, alcançando 141 municípios, garantindo acesso à internet para estudantes e professores. A ação conta com mais de 15 mil antenas em funcionamento em todo o país atualmente, das quais 7 mil ficam na região Nordeste.