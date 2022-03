Brasil 31/03/2022 10:16 IGN Brasil Ônibus cai em ribanceira e deixa 10 mortos e 21 feridos, no Paraná Acidente aconteceu na PR-090, no trecho da Serra Fria, no fim da noite de quarta-feira (30); o veículo transportava trabalhadores de várias regiões do Brasil. Reprodução/Polícia Rodoviária Estadual - 30.03.2022 Um ônibus que transportava trabalhadores caiu em uma ribanceira no fim da noite de quarta-feira (30), em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária, 10 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. O acidente foi registrado no km 268 da PR-090, no trecho da Serra Fria. Ainda conforme a polícia, os passageiros eram de várias partes do país, e estariam indo para a cidade de Telemanco Borba no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do ônibus, que também morreu no acidente, teria se perdido em uma curva próximo ao trecho da Serra Fria, antes de sair da pista e capotar. Reprodução/Polícia Rodoviária Estadual - 30.03.2022 Ônibus destruído, após cair de ribanceira em Sapopema Os socorristas, ainda trabalham no resgate das vítimas, que estão sendo levadas para vários hospitais da região.

