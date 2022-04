Brasil 01/04/2022 05:26 www.gov.br Governo Federal lança oficialmente o novo aplicativo do Cadastro Único Versão modernizada traz novas opções de ferramentas aos mais de 80 milhões de usuários de serviços e programas do Governo Federal Foto: Clauber Cleber Caetano/ PR OPresidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Cidadania, João Roma, lançaram nesta quarta-feira (30/03), o novo aplicativo do Cadastro Único. A ferramenta traz mais opções aos usuários, como a possibilidade de autocadastramento, mapa georreferenciado com os pontos de atendimento mais próximos aos cidadãos, extrato dos benefícios, notificações e assistente virtual. O aplicativo está disponível para celulares nos sistemas Android e IOS. Há mais de 80 milhões de pessoas com registro no banco de dados do Governo Federal. O Cadastro Único é usado pelo Governo Federal para definir quem é elegível a mais de 28 benefícios e iniciativas, como o Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Enem, Tarifa Social de Energia Elétrica e Casa Verde Amarela, por exemplo. Com a modernização do Cadastro Único, os novos cruzamentos de dados serão feitos a partir de mais de 36 bilhões de registros. “Com a aposta na digitalização de serviços via gov.br estamos colocando na palma da mão dos brasileiros soluções digitais que tornam mais simples e rápido o acesso da população a diversas políticas públicas”, disse o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade. “O novo aplicativo do Cadastro Único é mais um avanço na transformação digital do Governo que está eliminando filas, papel e a burocracia da vida dos brasileiros”, complementou. A modernização do Cadastro Único facilita o acesso dos cidadãos aos serviços sociais. O autocadastramento reduz o tempo de espera nas unidades de atendimento, já que a pessoa chega ao local com a necessidade de apenas completar e confirmar seus dados. O cadastramento presencial continua da mesma forma. O aplicativo é mais uma facilidade para o cidadão ter acesso ao sistema. O Ministério da Cidadania vai ampliar a conectividade dos Postos do Cadastro Único em mais de 700 municípios.

