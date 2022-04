Iniciativa busca conferir maior facilidade de crédito e de parcelamento para pessoas físicas adquirirem serviços turísticos no Brasil

Os servidores públicos federais, aposentados e pensionistas do INSS, além de clientes do cartão de crédito da Caixa, terão mais um incentivo para viajar pelo país. O Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e a Caixa lançaram, na quarta-feira (30/03), o programa “+ Crédito + Turismo”, que proporciona maior facilidade de crédito e de parcelamento para pessoas físicas adquirirem serviços turísticos no Brasil. A iniciativa também contemplará os empreendedores do setor, já que a Caixa disponibilizará produtos e condições mais atrativas para alavancar negócios e fortalecer o turismo doméstico no país.

O programa atenderá os servidores públicos federais e os aposentados e pensionistas do INSS, incluindo os negativados, com crédito consignado para viajar pelo país. O parcelamento poderá ser feito em até 96 vezes para o primeiro grupo e em até 84 meses para o segundo. O crédito poderá ser obtido diretamente junto as empresas de turismo cadastradas no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo), além daquelas conveniadas com a Caixa.

As facilidades quanto ao pagamento também devem alcançar qualquer cidadão que possuir algum cartão de crédito da Caixa. Com isso, será possível parcelar, em até 21 vezes, sem juros, qualquer produto ou serviço turístico em agências de turismo, hotéis, pousadas, resorts, parques temáticos e aquáticos, por exemplo.

Para participar da iniciativa, as empresas de turismo deverão ter cadastro no Cadastur e procurar a agência da Caixa Econômica mais próxima para conhecer o processo, realizar o cadastro e a capacitação ofertada pelo banco. Após esta certificação específica para crédito consignado, já será possível oferecer a nova forma de pagamento aos clientes. A empresa que efetuar o serviço será remunerada em 2% do valor líquido do crédito consignado.

Identificação

Os empreendimentos que fizerem parte do “+ Crédito + Turismo” terão um selo em seus estabelecimentos para informar a todos que estão inseridos no novo programa do Governo Federal. Além disso, os internautas poderão consultar e verificar as empresas cadastradas por meio de um site que está em construção.