Veículo possui licenciamento pago até 2019. Condutor, que não tinha CNH, foi apresentado na 12ª Delegacia (Taguatinga)

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu, neste domingo (3), uma motocicleta, com 53 infrações que somam R$ 13 mil em multas, após abordagem que envolveu a fuga do motorista. Os policiais passavam pela área central de Taguatinga quando viram o condutor transitando com a motocicleta sem os retrovisores, em alta velocidade e com o escapamento produzindo grande ruído, seguindo no sentido Ceilândia.

Após parar no semáforo, os policiais deram ordem de parada, que foi desrespeitada pelo condutor, que fugiu pela calçada e transitando na contramão de direção até ser abordado, na QNL 5, por volta de 13h30. De acordo com a PM, a motocicleta possui licenciamento pago até 2019, com 59 infrações que somam R$ 13 mil, e o condutor não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O condutor foi notificado pela corporação por conduzir veículo sem licenciamento, por transitar pela calçada, pela contramão de direção, direção perigosa, desobedecer à ordem do agente de trânsito, pela falta de retrovisores, por conduzir veículo com escapamento defeituoso e por não possuir habilitação.

A motocicleta foi conduzida ao depósito e o detido foi apresentado na 12ª Delegacia (Taguatinga).