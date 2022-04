Brasil 07/04/2022 06:51 Marcos Aurélio Silva, da Record TV Mulher se passa por primeira-dama de Goiás para dar golpes e é presa Segundo a polícia, há três anos a estelionatária fingia ser a esposa do governador Ronaldo Caiado para enganar fazendeiros Uma mulher, de 51 anos, que se passou pela primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, para aplicar golpes foi presa em Catanduva (SP), na terça-feira (5). Ela vendia produtos agropecuários com valor acima do mercado, com argumento de que o dinheiro seria aplicado em ações sociais. A estelionatária, que não teve o nome divulgado, foi presa pelas equipes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de Goiás. As investigações revelaram que fazendeiros dos estados de Goiás e Mato Grosso foram vítimas da mulher que oferecia o suplemento animal "Ourophos" por preço muito superior ao do mercado. Para isso, ela se identificava como a primeira-dama de Goiás, esposa do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), e afirmava que a quantia obtida com a venda seria utilizada em projetos sociais do governo. Os fazendeiros, mesmo reconhecendo o valor acima do mercado, adquiriam o produto pensando ajudar instituições beneficentes. A estelionatária já aplicava golpes há sete anos, segundo a Polícia, e se passava por Gracinha Caiado nos últimos três anos. Além da prisão, houve busca no imóvel da investigada, onde a polícia localizou listas com nomes de vítimas.

