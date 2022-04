Brasil 07/04/2022 11:42 www.gov.br Guilherme Serrano assume a presidência do INSS Nesta quinta-feira (7), o INSS inicia uma nova gestão. Guilherme Serrano foi nomeado como presidente do instituto, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU). “Assumo a Presidência com o mesmo entusiasmo que ingressei no INSS. Eu e todo corpo técnico estamos trabalhando diariamente para atender com celeridade e eficiência aos cidadãos de todo País. Atualmente, realizamos o pagamento de 36 milhões de benefícios mensais. É uma das maiores folhas de benefícios previdenciários do mundo”, destacou o novo presidente. Uma das ações prioritárias desta gestão é a valorização dos 20 mil servidores que estão à frente da autarquia. Aos 36 anos, Guilherme era o atual presidente substituto e ocupava o cargo de diretor de Tecnologia e Inovação desde dezembro de 2021. O jovem gestor substitui José Carlos Oliveira, que recentemente assumiu o Ministério do Trabalho e Previdência. O novo presidente é servidor de carreira há 16 anos. Já atuou como chefe de benefício, chefe da Agência São Paulo Pinheiros, gerente executivo da Gerência-Executiva São Paulo-Centro e como coordenador-geral na então Diretoria de Atendimento do INSS. Guilherme chega à presidência do INSS, após uma jornada, sempre com resultados positivos, pelos principais cargos de gestão do órgão, sendo hoje o presidente mais jovem da história do INSS.

