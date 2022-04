Brasil 08/04/2022 15:09 R7 Professora do DF é presa por ensinar receitas com maconha nas redes sociais Funcionária temporária da Secretaria de Educação foi autuada em flagrante pela Polícia Civil e vai responder por tráfico de drogas DIVULGAÇÃO/PCDF Uma professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (7), por ensinar receitas à base de maconha nas redes sociais, além de vender os entorpecentes. A mulher, de 33 anos, vai responder pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com as investigações, uma das receitas compartilhadas na internet é a manteiga de maconha, indicada para ser usada na produção de brownies, os chamados space cakes. Nos vídeos, a professora orienta os internautas a produzir a receita usando uma fritadeira Air Fryer. Durante o mandado de busca e apreensão, foram encontradas porções de maconha e drogas sintéticas como LSD e MDMA, além de uma balança de precisão. A mulher foi encaminhada à 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) e depois foi transferida para a carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos, onde permanecerá à disposição da Justiça. Se for condenada, ela poderá pegar até 15 anos de prisão. A Secretaria de Educação informou que a professora foi afastada do cargo

