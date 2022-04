Brasil 15/04/2022 06:39 R7 Jornalista do Distrito Federal é esfaqueado em saída de mercado O jornalista Gabriel Luiz, 28 anos, foi esfaqueado na noite dessa quinta-feira (28) no Distrito Federal. O crime ocorreu em frente a um supermercado na região do Sudoeste. Por volta das 23h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. Ao chegarem ao local, os militares encontraram Gabriel sentado debaixo de uma marquise, tentando estancar o sangramento das feridas. Quando estava no estacionamento, o rapaz foi abordado por dois suspeitos armados com facas, que o atingiram no pescoço, abdômen e na perna. As perfurações provocaram uma hemorragia. Por isso, Gabriel foi levado pelos bombeiros, orientado, mas instável, ao Hospital de Base, onde passará por cirurgia. Enquanto isso, a Polícia Militar procura pelos autores do crime.

Voltar + Brasil