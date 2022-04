Brasil 15/04/2022 15:09 bhaz.com.br ‘A gente foi vítima de Satanás’ , diz pastora após ser flagrada com outro em motel pelo marido Um vídeo de uma pastora sendo flagrada pelo marido com outro homem em um quarto de hotel tem mobilizado as redes sociais desde terça-feira (12). A gravação, registrada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mostra o marido desesperado no quarto ao flagrar a esposa com outro pastor. O que mais chama a atenção no caso é o culpado do adultério, que, segundo a pastora, seria “satanás”. Ao jornal local Lado B, a mulher desculpou-se e tentou justificar seus atos. “Foram erros, só que a culpa não é da gente. A gente foi vítima de Satanás para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. Todo mundo foi usado pelo Diabo”, afirmou. O casal está junto há 21 anos e, segundo a mulher, ela já foi perdoada. “Já aconteceu, não tenho como voltar atrás. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Enquanto a gente julga, estamos sendo julgados”, disse. “Quem vai ficar apontando e criticando está se autoconcedendo, porque já nos acertamos. Aí, é cada um com Deus”, concluiu sobre os comentários na internet. Vídeo No vídeo amplamente compartilhado, o homem entra no quarto de motel aos prantos, chamando o amante da mulher de “pastor do diabo”. “Você acabou com a minha vida, pastor do Diabo. Você destruiu minha família, cara, por que você fez isso?”, questiona o homem traído. Ele então caminha até o banheiro do quarto e encontra a esposa escondida. “A pastora aqui, a pastora”, grita descontrolado. O homem ameaça dizendo que o vídeo rodaria toda Campo Grande e que todos saberiam que o casal de pastores estava envolvido. “Todo mundo ficará sabendo, pastor de Satanás, bispo”.

Voltar + Brasil