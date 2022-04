Brasil 16/04/2022 05:52 Agência Brasil Anvisa proíbe importação e venda de chocolates Kinder da Bélgica © Caren Fiorouz/Reuters/Direitos reservados A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu, na noite de ontem (14), resolução que proíbe a comercialização, distribuição, importação e uso de produtos da marca Kinder no Brasil. Segundo a agência, a medida vale para todos os produtos Ferreiro fabricados na Bélgica. “Embora o Brasil não esteja entre os países de destino dos produtos, conforme noticiado pela Anvisa, a Agência considerou prudente publicar a medida preventiva com o objetivo de informar à sociedade e de evitar que o produto seja consumido ou trazido de fora do país por pessoas físicas ou importadoras”, informou a Anvisa no documento. A empresa Ferrero foi notificada a prestar informações sobre importações e controle de produtos no país. A medida, no entanto, não afeta os produtos produzidos e comercializados nacionalmente. Na semana passada, casos de salmonela foram registrados no Reino Unido, causados pelo consumo de produtos da marca Kinder. O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou a fabricante Ferrero do Brasil. Por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a pasta determinou que a Ferrero do Brasil formalize o recall do chocolate Kinder ou apresente esclarecimentos sobre a segurança do produto. Nota da empresa Em nota, a Ferrero do Brasil atualizou o posicionamento após a publicação da resolução da Anvisa. A manifestação afirmou que os produtos em questão não são comercializados em solo nacional. Leia na íntegra: A marca Kinder esclarece que proibição da Anvisa não afeta produtos vendidos no Brasil Companhia reforça que os produtos que estão em recall em outros países não são importados e distribuídos pela mesma no Brasil São Paulo, 15 de abril de 2022 – A marca Kinder reitera que a Resolução-RE nº 1.233, divulgada pela Anvisa na noite de quinta-feira (14) refere-se exclusivamente aos produtos Kinder fabricados em Arlon, na Bélgica e que não são distribuídos pela Ferrero do Brasil. A marca Kinder informa que seus chocolates e ovos de Páscoa vendidos pela Ferrero do Brasil no País são seguros para consumo. Permanecemos à disposição pelos canais de atendimento: telefone 0800-701-6595 e [email protected]

Voltar + Brasil