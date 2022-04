Brasil 17/04/2022 12:14 www.maisgoias.com.br Carro avança sobre fiéis que participavam de procissão e atropela mulher em Goiânia Algumas pessoas anotaram a placa do carro para denunciar à polícia. Um carro que passava pelo Setor Campinas, em Goiânia, avançou sobre fiéis que participavam da tradicional procissão do Senhor Morto, na sexta-feira (15), e atropelou uma mulher. O atropelamento aconteceu no cruzamento das ruas Sergipe e Quintino Bocaiúva. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo avança sobre as pessoas e atinge a mulher. O motorista vai embora sem prestar socorro. De acordo com relatos de testemunhas ao G1, a mulher foi levada para um hospital da capital por terceiros. Não há informações sobre seu estado de saúde.

