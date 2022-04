Brasil 18/04/2022 05:53 R7 Com reféns, carros incendiados e tiros contra a polícia, quadrilha ataca empresa de valores no PR Nas imagens veiculadas nas redes sociais é possível ouvir tiros sendo disparados. Veículos foram queimados nas ruas da cidade Criminosos atacaram uma transportadora de valores da cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, na noite deste domingo (17). A quadrilha fez moradores reféns e atirou contra o batalhão da PM (Polícia Militar) da cidade e deixou projéteis de fuzil espalhados pelas ruas. Não há informação se houve mortos ou feridos na ação criminosa. Nas imagens veiculadas nas redes sociais é possível ouvir tiros sendo disparados. Veículos foram incendiados no meio das ruas da cidade, que tem diversas vias bloqueadas. "Houve ataque a base da Proforte em Guarapuava, orientem a população para que se abriguem em suas casas", relata a PM. Equipes de apoio da PM de toda a região, inclusive de Curitiba, foram acionadas e estão a caminho da cidade - a maior da região. Moradores, no entanto, afirmam que os criminosos fugiram antes da chegada do reforço dos militares. A Polícia Rodoviária de Ponta Grossa e o Exército também foram chamados para enviar reforços ao município localizado a 255 km da capital do Paraná. A imprensa local orientou as pessoas a ficar em casa, se afastar das janelas e apagar as luzes dos cômodos voltados para a rua, para não chamar atenção dos criminosos. A prefeitura da cidade ainda não se manifestou. O assalto teve início perto das 23h e é semelhante ao roubo registrado em Criciúma (SC), em dezembro de 2020, com veículos incendiados, muitos tiros e reféns. As ações, classificadas como “novo cangaço”, aterrorizam cidades de pequeno e médio portes e se aproveitam da estrutura policial menor para recolher altas quantias de dinheiro.

