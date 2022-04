Brasil 22/04/2022 05:40 emoff.ig.com.br Homem vai à Justiça contra Galvão Bueno, após cair em golpe Galvão Bueno figura como réu em uma ação judicial, na qual um rapaz chamado Thiago O autor do processo afirma que procurou a empresa ‘Empresarial Score’, que também é ré nesta mesma briga judicial, para aumentar seu score no mercado de crédito e assim tentar melhorar suas condições de financiamentos em diversas áreas. Para tanto, a Empresarial Score cobrou alguns valores, que Thiago foi pagando a medida que via que seu score não estava aumentando, conforme promessa da empresa. Ao todo, ele realizou sete transferências via PIX, que juntas somam o montante de R$ 9,2 mil de prejuízo. E após perceber que foi vítima de um golpe, Thiago entrou com a ação também contra. Galvão Bueno, pois afirma que a imagem do apresentador na campanha publicitária da empresa foi crucial para que ele confiasse na contratação do serviço oferecido sem imaginar que cairia em um golpe que lhe causou uma grande prejuízo financeiro uma vez que está desempregado no momento. Thiago Oliveira Macedo então pediu indenização dos réus por danos materiais no valor de R$ 9,2 mil, além de danos morais no valor de R$ 24,2 mil. O valor total da causa é de R$ 33,5 mil. No último dia 12 de abril, o juízo designou a data da primeira audiência de conciliação entre as partes para o dia 7 de junho deste ano. Apresentador já teve contas bloqueadas. No ano passado, esta colunista divulgou, com exclusividade, que Galvão Bueno teve suas contas bloqueadas judicialmente, depois de reconhecer um débito de mais de R$ 1,3 milhão junto a um credor, que foi homologado pela Justiça. O narrador da Globo foi avalista na aquisição de um crédito em nome de sua empresa, a Virtual Promoções Participações. O pedido de bloqueio das contas bancárias de Galvão foi deferido pelo juiz Rodrigo Galvão Medina, da 9ª Vara Civil de São Paulo, após a não realização do pagamento de duas parcelas junto à empresa Leste Credit (Fundo de Investimento), que foram acordadas previamente entre as partes envolvidas com um desconto de cerca de R$ 421 mil. O credor então pediu à Justiça a penhora de valores das contas do apresentador esportivo e de seus familiares, que também assinaram como avalistas na aquisição do crédito A solicitação do bloqueio foi necessária para garantir o pagamento do débito, cujo valor em aberto estaria em cerca de R$ 760 mil. Mas foram encontrados nas contas de Galvão cerca de R$ 1,4 mil, valor que chegou a ser bloqueado. Já em nome de Desirée, mulher do narrador, foram bloqueados cerca de R$ 90 mil. Houve, também um bloqueio de R$ 26, que foram encontrados nas contas da empresa Virtual Promoções e Participações Eireli e ainda foram encontrados R$ 4,3 mil nas contas em nome da filha de Galvão, Letícia.

