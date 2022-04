Brasil 23/04/2022 05:56 R7 Mangueira e Viradouro são destaques no RJ; São Clemente tem problemas A Viradouro relembrou o pós-gripe espanhola, Beija-Flor homenageou artistas e intelectuais pretos e Viviane Araújo desfilou grávida Na noite da última sexta-feira (22), começou o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ao todo, seis escolas atravessaram a Sapucaí. Entre os destaques da noite está a São Clemente homenageando Paulo Gustavo, que sofreu com problemas na avenida, e a Viradouro relembrando o Carnaval pós-gripe espanhola. A primeira escola a entrar na Sapucaí foi a Imperatriz Leopoldinense. A escola homenageou o carnavalesco Arlindo Rodrigues, responsável por conquistar o primeiro dos oito campeonatos da Imperatriz. Pela segunda vez, Iza foi a rainha de bateria e desfilou com uma fantasia verde e amarela. Mangueira Reprodução/Twitter/Riotur Mangueira homenageou Cartola, Delegado e Jamelão O desfile da Mangueira homenageou três membros ilustres da escola: Cartola, Delegado e Jamelão, que apareceram em esculturas, fantasias e alegorias. Na avenida, trouxe referências da história da escola e chamou atenção com os vários tons de rosa pintando a avenida. Salgueiro Reprodução/Twitter/Riotur Salgueiro fala de resistência e negritude em desfile O Salgueiro levou a resistência preta para a Sapucaí. A escola representou Iemanjá, capoeiristas, pais de santo e ativistas, além de relembrar importantes figuras como o artista Aleijadinho, a escritora Ruth de Souza, Xica da Silva, Zumbi dos Palmares e outros. A rainha de bateria Viviane Araújo desfilou grávida, mostrando a barriga de cinco meses. São Clemente Reprodução/Twitter/Riotur Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, desfila pela São Clemente O ator Paulo Gustavo foi homenageado pela São Clemente. Participaram do desfile a mãe do humorista Déa Lúcia, o viúvo Thales Bretas e muitos amigos do artista como Fábio Porchat, Tatá Werneck, Samantha Schmütz e outros famosos. A escola enfrentou problemas na avenida com o carro da comissão de frente e com o abre-alas antes de entrar na Sapucaí. Viradouro Reprodução/Twitter/Riotur Viradouro relembra Carnaval de 1919, pós-gripe espanhola Com o primeiro Carnaval após a pandemia da Covid-19, a Viradouro traçou um paralelo entre este ano e a folia pós-gripe espanhola, em 1919. A atual campeã do Grupe Especial do Rio de Janeiro usou referências dos carnavais do século passado, como as influências francesas e teve Erika Januza estreando como rainha de bateria. Beija-Flor Reprodução/Twitter/Riotur Beija-Flor homenageia intelectuais pretos A Beija-Flor fechou a primeira noite de desfiles e estava na Sapucaí já com o dia amanhecendo. A escola homenageou importantes artistas e intelectuais pretos e enalteceu figuras como Carolina Maria de Jesus, Machado de Asis, Abdias do Nascimento, Milton Santos e muitos outros.

