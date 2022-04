Brasil 29/04/2022 09:50 Assessoria de Comunicação Operação No Fly: Receita Federal apreende oito aeronaves em ação com a Anac no estado de São Paulo Assessoria de Comunicação A Receita Federal apreendeu oito aeronaves em Bragança Paulista/SP em ação decorrente de cooperação com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As aeronaves apreendidas foram importadas sem a certificação de aeronavegabilidade para exportação do país de origem. Sem esse certificado, as aeronaves não poderiam ser importadas e não podem ser regularizadas para voo no Brasil. Com cada aeronave com valor aproximado de R$ 100 mil, o total da apreensão é de R$ 800 mil. Pelas características das aeronaves, após os trâmites legais, elas deverão ser destruídas, pois não podem ser regularizadas. A fiscalização suspeita que, por não poderem ser regularizadas, as aeronaves seriam empregadas em atividades ilícitas, como transporte de drogas e contrabando ou garimpo ilegal.

