Veículo transportava 19 passageiros em rodovia Régis Bittencourt, no Vale do Ribeira (SP). Acidente deixou ao menos seis mortos

O cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, morreu na manhã deste sábado (7), em um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, em Miracatu, no Vale do Ribeira, em São Paulo. As informações são da Record TV. A pista foi bloqueada para atendimento às vítimas, segundo a Polícia Rodoviária. O acidente ocorreu no km 402 da pista norte da BR-116, e o veículo pertence à dupla sertaneja, que estava no interior do ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia 19 pessoas no veículo. Ao menos seis teriam morrido com o tombamento do coletivo. De acordo com informações do porta-voz do Corpo de Bombeiros, sete viaturas trabalham no resgate das vítimas.

Até o momento, oito vítimas foram socorridas pela concessionária, outras cinco estão resgatadas das ferragens. "Infelizmente, é um acidente gravíssimo que estamos trabalhando no resgate", afirmou o porta voz do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo.

A produtora confirmou, por meio de nota, o falecimento das seis vítimas envolvendo o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro. Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado com os outros 11 membros da equipe, que também ainda não tiveram os nomes divulgados.

O ônibus da dupla saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na noite de sexta-feira (6), e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP), onde Conrado e Aleksandro fariam um show neste sábado.