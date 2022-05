Brasil 08/05/2022 10:58 R7 Conrado, da dupla com Aleksandro, está internado em estado grave Cantor estava no ônibus que capotou e resultou na morte do parceiro e de outros cinco integrantes da equipe da dupla O cantor sertanejo João Vitor Soares, conhecido como Conrado, da dupla com Aleksandro, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave, de acordo com a Singular Produções Artísticas, que administra a carreira da dupla. Conrado é um dos passageiros do ônibus que capotou na manhã deste sábado (7) na rodovia Régis Bittencourt e resultou na morte de Aleksandro e outros cinco membros da equipe da dupla. De acordo com a produtora, o cantor foi o primeiro a ser socorrido após o acidente. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Registro, aparentemente com ferimentos leves. Ao dar entrada no hospital, Conrado passou por uma cirurgia oral. Agora, ele encontra-se internado na UTI em estado grave, mas estável, com a necessidade de aguardar a evolução do quadro nas próximas horas. Outro ferido no acidente, o músico Júlio Lopes passou por uma neurocirurgia e também apresenta estado de saúde grave, segundo a Singular Produções Artísticas.

