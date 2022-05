Brasil 12/05/2022 06:06 R7 PM captura detento que fugiu de hospital usando fraldas no DF Condenado por roubo e porte de armas, ele tinha sintomas de AVC e esperava por um leito de UTI no Hospital Regional do Paranoá A Polícia Militar do DF capturou o detento que fugiu pulando da janela do Hospital Regional do Paranoá na noite de quarta-feira (4) usando fraldas. Luan Bruno Figueiredo Alves, de 31 anos, escapou depois de dar entrada com sintomas de acidente vascular cerebral (AVC). Ele aguardava um leito na UTI. O detento deu entrada na unidade em 30 de abril e estava na emergência. De acordo com a Secretaria de Saúde, ele perdeu a consciência e estava com parte do rosto paralisada quando foi levado para o hospital. Mesmo nesse estado de saúde e algemado, o homem conseguiu se libertar e fugiu quando o local passava por uma limpeza. De acordo com um laudo, ele também tinha diagnóstico de meningoencefalite — inflamação nas meninges, membranas que envolvem o cérebro. A doença causa febre, confusão, vômitos e convulsões. Alves tem condenação por porte de arma e roubo. A Polícia Penal recebeu uma denúncia de que o fugitivo estaria em uma casa no Condomínio Entrelagos, em Sobradinho. Ao perceber a chegada da polícia, ele ainda tentou fugir novamente, jogando o carro em direção aos policiais. O detento foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia Civil (Paranoá).

