Brasil 14/05/2022 05:47 Famílias do sertão pernambucano são beneficiadas com poços movidos a energia solar Apenas no primeiro trimestre de 2022, foram investidos cerca de R$ 1,5 milhão em perfuração e instalação de poços Foto: Codevasf No esforço de levar água de qualidade às pessoas que sofrem com a seca, o Governo Federal, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) perfurou e instalou 51 poços tubulares movidos a energia solar no primeiro trimestre de 2022, para assegurar a agricultores pernambucanos o acesso a água, sem o ônus da conta de energia. A ação ocorre no âmbito da Força-Tarefa das Águas, um esforço conjunto de órgãos do Governo Federal para levar água de qualidade a comunidades rurais desassistidas por companhias de saneamento. De acordo com o superintendente regional da Codevasf em Pernambuco, Aurivalter Cordeiro, apenas no primeiro trimestre de 2022 a Companhia investiu cerca de R$ 1,5 milhão em perfuração e instalação de poços. Simão José de Brito, agricultor do Assentamento Nossa Senhora de Fátima, é um dos beneficiados. "As famílias trazem os animais aqui para beber. A água é pra quem precisar. Eu também já consegui até fazer uma horta com essa água, além dos meus animais terem como matar a sede", disse Brito. Os municípios pernambucanos beneficiados com os poços foram: Água Preta, Arcoverde, Betânia, Bonito, Brejo de Madre de Deus, Buíque, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Catende, Cedro, Chã de Alegria, Ibimirim, Lagoa do Itaenga, Machados, Orocó, Palmares, Palmeirina, Panelas, Parnamirim, Pedra, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, São Bento do Una, São Lourenço da Mata, Serrita, Sertânia, Solidão, Triunfo, Tupanatinga, Verdejante e Vitória do Santo Antão. Força-Tarefa das Águas Com a Força-tarefa das Águas, o Governo Federal vai viabilizar água tratada permanente para mais de 600 mil pessoas nas regiões mais necessitadas do país, totalizando cerca de 1,5 milhão de brasileiros beneficiados até o final de 2022. A ação conta com a participação dos ministérios do Desenvolvimento Regional, Saúde, Cidadania e Defesa, além de Codevasf, DNOCS e Funasa.

