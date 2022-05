Brasil 16/05/2022 07:38 Redação I Nativa News Receita Federal no Aeroporto de Brasília intercepta cinco viajantes realizando tráfico de drogas no mesmo voo Passageiros tentavam levar um total de 57 kg de cocaína de Porto Velho a João Pessoa Foto: Divulgação Na manhã de sábado (14), durante procedimentos de fiscalização de rotina no Aeroporto de Brasília, auditores e analistas da Receita Federal identificaram nada menos que 5 malas suspeitas de conter drogas ilícitas. As bagagens suspeitas pertenciam a quatro mulheres e um homem que viajavam em um mesmo voo oriundo de Porto Velho, que tentavam embarcar em outro voo de conexão com destino a João Pessoa, a capital da Paraíba, e que tiveram a viajem interrompida graças à eficiente ação dos agentes da Receita Federal. Após a identificação, a Polícia Federal foi acionada para condução dos detidos até a Superintendência do órgão, onde serão autuados e poderão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Somente essa semana, com a utilização de técnicas de pesquisa e investigação, equipamentos de raios-x, equipes de cães de faro, espectômetro de massa, narcotestes e outros tipos de tecnologia, os auditores e analistas da Receita Federal interceptaram 101,5 kg de cocaína, e oito viajantes foram presos.

