Brasil 17/05/2022 05:41 R7 Mecânico conserta moto de gari que caminhava 5 horas por dia para ir trabalhar no RS Foto: Reprodução Um mecânico de Cruzeiro do Sul (RS) decidiu ajudar um gari que caminhava cinco horas todos os dias para bater ponto e ir trabalhar em uma cidade vizinha. Cristiano Silva caminhava mais de 16 km por dia (8 pra ir e mais 8 pra voltar), de Forqueta Baixa, interior de Arroio do Meio, até a Rua João Abott, no centro de Lajeado, por não ter dinheiro para pagar o conserto de sua motocicleta. Comovido com a história dele, o mecânico Jair Lenz decidiu consertar a moto de graça para o gari. “Sempre ouço o programa Acorda Rio Grande e essa história me comoveu. Até pelo trabalho dele que ele passa o dia correndo e antes disso vinha a pé da Barra da Forqueta até Lajeado, então disponibilizei meus serviços para facilitar a vida dele que não é muito fácil”, explicou Jair, que até então não trabalhava com o conserto de motocicletas de baixa cilindrada desde 2013. De início, Cristiano não acreditou que ganharia o conserto do veículo. “Quando comecei a conversar com ele por telefone a ficha dele não estava caindo, parece que ele não estava acreditando porque me disse que não ia ter como pagar, e eu disse que não teria custo algum, simplesmente queria ajudar”, lembrou o mecânico. Como deu prioridade ao conserto da motocicleta, ela ficou pronta em apenas uma semana. “Foi um reparo completo de motor. Eu não trabalho mais com motos de baixa cilindrada, mas o serviço é o mesmo, acabei fazendo de bom coração, como se fosse para qualquer outro cliente”, destacou Cristiano.

