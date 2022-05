Brasil 29/05/2022 06:23 Fortes chuvas atingem Grande Recife, causam deslizamentos de terras e ao menos 30 mortes Cerca de 20 municípios acumularam mais de 200 milímetros de chuva no período de 24 horas; prefeito João Campos informa que foram registradas ocorrências ‘gravíssimas’ Foto: Reprodução/WhatsApp As fortes chuvas que atingem a região de Grande Recife, em Pernambuco, na noite de sexta-feira, 27, continuam neste sábado, 28. Na manhã de sexta, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de nível vermelho de “pancadas de chuva com intensidade” na Zona da Mata, Agreste e Região Metropolitana de Recife. Segundo informações do repórter Artur Araújo, da Jovem Pan Recife, a Defesa Civil da capital confirmou cinco mortes – duas crianças de 3 e 5 anos, dois homens de 18 e 47 anos e uma mulher de 32 anos. O balanço mais recente do governo estadual, divulgado por volta das 17 horas, aponta para ao menos 33 mortes – somente em apenas um bairro, Jardim Monte Verde, 19 pessoas morreram em um deslizamento. Ao menos 14 escolas e creches da rede municipal de ensino foram abertas para receber as cerca de mil pessoas desabrigados. De acordo com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), até às 6h deste sábado, 20 municípios já acumularam mais de 200 milímetros de chuva, entre eles o Recife (209 mm), Jaboatão dos Guararapes (215 mm) e São Lourenço da Mata (200,2 mm). Itapissuma foi a cidade com maior precipitação, registrando 318 milímetros. O grande volume de água causou alagamentos e transbordamentos de rios. A Prefeitura de Recife recomenda que os moradores de área de risco busquem locais seguros para se abrigar. O prefeito João Campos (PSB) informou que a gestão municipal acionou o Plano de Contingência, com mais de três mil profissionais. “A gente reforça o pedido para que as 32 mil famílias que estão em área de risco que busquem um local abrigável. Para as pessoas que não estão em área de risco, que evitem o deslocamento pela cidade ao longo do dia”, reforçou Campos. Segundo o gestor municipal, foram registradas algumas ocorrências gravíssimas pela Defesa Civil, que já está em campo prestando atendimento.

