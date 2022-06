Brasil 01/06/2022 19:35 Estadão Conteúdo PSDB reage a Lula e diz que gestão do PT 'quase acabou com o Brasil’ Ricardo Stuckert O PSDB reagiu nesta terça-feira, 31, à fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que o partido dos tucanos ‘acabou’. Nas redes sociais, o PSDB disse que o pré-candidato à Presidência deveria estar mais preocupado em ‘responder à população por que a gestão do PT quase acabou com o Brasil’. O PSDB ainda afirmou que Lula ‘segue na hipocrisia procurando líderes tucanos’. O vice na chapa do petista é o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que deixou a legenda tucana em dezembro de 2021, após 33 anos filiado. Lula e Alckmin, historicamente, foram grandes adversários nas disputas presidenciais brasileiras e representavam forças políticas antagônicas. O partido ainda defendeu na publicação que o País foi ‘salvo da destruição’ com a aprovação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Na época, o PSDB foi uma das legendas a favor do processo de destituição da petista. Nesta terça-feira, 31, durante evento do lançamento do livro ‘Querido Lula: Cartas a um Presidente na Prisão’, Lula afirmou que o PSDB chegou ao fim. ‘Um senador do PFL disse uma vez que era preciso acabar com a desgraça do PT, o Jorge Bornhuasen. O PFL acabou. Agora, quem acabou foi o PSDB. O PT continua forte, continua crescendo e conseguiu construir a maior frente de esquerda já feita nesse País', afirmou Lula. O PSDB vive hoje o momento mais delicado de sua história após um histórico de ter um presidente da República por dois mandatos consecutivos - Fernando Henrique Cardoso - e ter terminado em segundo lugar em quatro eleições (2002, 2006, 2010 e 2014). Pela primeira vez, a legenda não deve ter candidatura presidencial própria, após o ex-governador de São Paulo João Doria deixar a disputa.

