Brasil 05/06/2022 06:11 Cartórios passam a validar documentos pela internet Foto: Reprodução A medida, no entanto, só é válida para quem vai se mudar para o exterior, mais especificamente para um dos 120 países que assinaram a Convenção de Haia. Um QR Code poderá ser usado pelo cidadão no exterior para comprovar às autoridades locais a autenticidade dos documentos. O apostilamento eletrônico, ou seja, a validação dos documentos online, será válida nos seguintes casos: Certidões de nascimento;

Certidão de casamento;

Certidão de óbito;

Diplomas;

Escrituras de divórcio;

Históricos escolares;

Inventários;

Contratos de compra e venda;

Certidão de União estável;

Procurações;

Testamentos. “O lançamento desta nova possibilidade de apostilamento eletrônico de documentos para uso no exterior segue uma tendência já observada nos últimos anos, que é a migração de quase 100% dos atos dos cartórios para o meio digital”, disse ao g1 Giselle Oliveira de Barros, presidente do Colégio Notoral do Brasil (CNB). Uma cerimônia para o lançamento da novidade será realizada em Brasília, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O apostilamento digital tende a agilizar o processo de migração de brasileiros para o exterior e a conferir maior segurança jurídica a eles nos países de destino. A medida só se tornou possível após o Brasil aderir à Convenção de Haia, criada na Holanda em 1965, que possibilita o compartilhamento de documentos entre os países signatários. Por aqui, os termos da convenção começaram a valer a partir de 2016 e em 2020 o CNJ transferiu a base de dados do apostilamento digital para o Colégio Notorial Federal – Conselho Federal, permitindo que cartórios de todo o país começassem a oferecer o serviço. A emissão de documentos também pode ser agilizada por outra medida, aprovada pelo Congresso na terça-feira (31). A medida provisória estabelece que os cartórios do país devem digitalizar os seus acervos e oferecer os seguintes serviços pela internet, até 31 de janeiro de 2023: certidão de nascimento;

certidão de casamento;

registros de imóveis;

O texto segue agora para sanção ou veto do presidente Bolsonaro.

