Brasil 16/06/2022 06:35 www.diariodocentrodomundo.com.br Acusado de matar jornalista e indigenista diz que uma 3ª pessoa participou do crime Amarildo Oliveira da Costa, conhecido como ‘Pelado’, um dos presos após o desaparecimento da dupla Dom Phillips e Bruno Pereira no Vale do Javari, no Amazonas, disse em depoimento à Polícia Federal que uma terceira pessoa participou do crime. No depoimento em questão, Amarildo disse que essa terceira pessoa foi a responsável por atirar na dupla. Além disso, confessou que ele mesmo teria ajudado a enterrar os corpos. A informação foi dada pelo jornal O Globo. Pelado ainda declarou que chegou ao local apenas depois de os corpos já terem sido queimados. Segundo os suspeitos, o crime em questão teria motivação diretamente ligada a práticas de pesca ilegal na região. Mesmo após o depoimento dos suspeitos, os corpos de Dom e Bruno ainda não foram encontrados, e a Polícia Federal segue fazendo buscas na região do desaparecimento. A região do Vale do Javari já vem sendo a muito tempo alvo indiscriminado tanto de pesca e caça ilegais, quanto de outras atividades clandestinas, como roubo de madeira e tráfico de drogas.

