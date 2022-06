Brasil 20/06/2022 05:41 R7 Principal suspeito da morte de Dom Phillips e Bruno Pereira volta ao local do crime Escoltado por policiais federais, Amarildo revela os detalhes dos últimos instantes de vida de Bruno Araújo e Dom Phillips Foto: Reprodução O Domingo Espetacular mostrou imagens exclusivas da reconstituição da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Amarildo, o principal suspeito de ter cometido o crime, voltou ao local onde confessou ter matado e enterrado as duas vítimas. Ele revelou os detalhes dos últimos instantes de vida dos dois. Durante a reconstituição, Amarildo apontou o local onde a lancha em que viajavam Bruno e Dom foi afundada. De lá, eles levaram os corpos das vítimas de canoa até o local em que eles seriam enterrados. A partir das informações prestadas pelo suspeito, a equipe de peritos começou a analisar o local. A reportagem apurou que Amarildo começou a perseguir Bruno e Dom assim que eles passaram em frente à comunidade São Gabriel. Com uma lancha mais potente, ele conseguiu alcançar as vítimas em pouco tempo. Após a perseguição, houve uma troca de tiros no meio do rio quando Bruno acabou sendo atingido. O indigenista perdeu o controle da lancha e acabou colidindo com a mata na margem do rio. A equipe do programa esteve também no local para onde os corpos foram levados após a emboscada.

Voltar + Brasil