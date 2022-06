Brasil 22/06/2022 17:34 TERRA Homem esfaqueado no Paraná diz que ataque foi motivado por 'ser muito bonito' Um homem de 36 anos foi esfaqueado em uma lanchonete em Maringá, no Paraná, na noite da última segunda-feira, 20, segundo reportagem do Balanço Geral Curitiba, da RIC TV, filiada da Record no Estado. A vítima, identificada como Vanderlei Rosa surpreendeu os policiais ao dizer o motivo da agressão: porque ele era "muito bonito". Segundo Vanderlei, uma mulher ficou lhe encarando no estabelecimento, o que gerou ciúmes no marido. Ao perceber a situação, a vítima foi falar com o agressor, dizendo que esse tipo de situação é frequente devido a sua beleza.

Voltar + Brasil