Brasil 01/07/2022 06:25 Agência Record Polícia encontra desmanche de caminhões no interior de São Paulo Em um galpão em Salesópolis funcionava um espaço especializado em desmontar e remarcar chassis de caminhões A polícia de São Paulo descobriu um desmanche de caminhões no interior do estado na quinta-feira (30). Em um galpão em Salesópolis, na região de Mogi das Cruzes, funcionava um espaço especializado em desmontar e remarcar chassis de caminhões. Foram apreendidos 13 reboques, 8 cabines e 5 motores. Nenhum suspeito estava no local quando as equipes da polícia chegaram. A investigação foi feita pelos policiais da 4ª Delegacia Divecar, Delegacia de Investigações sobre Fraudes Contra Seguros, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A equipe apurava um esquema envolvendo roubo e furto de caminhões para abastecer o mercado ilegal de equipamentos. O imóvel e os materiais passaram por perícia. A equipe da 4ª Divecar prossegue nas apurações para identificar os envolvidos no esquema.

